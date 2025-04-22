"Не надо ждать у моря погоды": В Госдуме потребовали максимально жёсткого наказания для агрессивных детей-мигрантов

АК

Арик Кука

Общ безопасность в школах и вузах это смысл работы админов, рос гвардии, МВД, ФСБ. Факты говорят о том, что дармоеды не работают. Начинать нужно от депутат корпуса, восстановить конституции права родительских комитетов школ и вузоа.