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Хабиб уходит из MMA

Хабиб уходит из MMA

Он не будет ни тренировать, ни заниматься промоушеном Eagle FC. С чем может быть связано такое внезапное решение и как это скажется на его команде?Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов решил уйти из индустрии смешанных единоборств MMA.

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