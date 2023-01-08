Хабиб уходит из MMA

Он не будет ни тренировать, ни заниматься промоушеном Eagle FC. С чем может быть связано такое внезапное решение и как это скажется на его команде?Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов решил уйти из индустрии смешанных единоборств MMA.