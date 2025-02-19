«Брест» проиграл «ПСЖ» 0:7 после слов Руа о том, что камбэк с 0:3 «в пределах его возможностей»

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Сегодня парижане разгромили соперника со счетом 7:0. В первом матче «ПСЖ» выиграл 3:0. Вчера, 19 февраля, тренер «Бреста» Эрик Руа допустил вероятность камбэка с «ПСЖ» после первого матча: «Это в пределах моих возможностей.