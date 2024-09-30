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Генштаб: осенний призыв пройдет с бумажными повестками вместо электронных

Генштаб: осенний призыв пройдет с бумажными повестками вместо электронных

Вице-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, будут ли срочники отправляться для прохождения службы в новые регионы.

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