12 российских бизнесменов получили в три раза больше дивидендов, чем государство от всех госкомпаний.
"Стоит ли мечтать, чтобы хоть 10% от деньжищ уважаемых людей конвертировались в дроны, РЭБ и прочие полезные на фронте штуки?"
Комментарии
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sylpfide sylpfide
А почему вы решили, что мы с восторгом воспринимали уничтожение Советского Союза, что мы его ненавидели? Если вы лично и кучка отщепенцев этому радовались, то большинство населения не желали капиталистического строя, тем более который зарождался в конце 80-х начале 90-х годов.
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2 час.
лл
лина любимцева
Не нужно за всех расписываться. Лучше вспомните итоги референдума за сохранение СССР. Большинство проголосовавших отдало голоса ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР. Однако предательские власти сделали вопреки желанию граждан СССР.
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1 час.
КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
Самый простой вопрос. Куда деваются конфискованные деньги и за проданное имущество ворья? А ведь 1 млрд рублей-это 100 тыс руб в месяц для пенсионера
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8 мин.
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