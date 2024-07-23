"Стоит ли мечтать, чтобы хоть 10% от деньжищ уважаемых людей конвертировались в дроны, РЭБ и прочие полезные на фронте штуки?"

sylpfide sylpfide

А почему вы решили, что мы с восторгом воспринимали уничтожение Советского Союза, что мы его ненавидели? Если вы лично и кучка отщепенцев этому радовались, то большинство населения не желали капиталистического строя, тем более который зарождался в конце 80-х начале 90-х годов.