Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
    Самый простой вопрос. Куда деваются конфискованные деньги и за проданное имущество ворья? А ведь 1 млрд рублей-это 10..."Стоит ли мечтать...
  • виктор климахин
    Раньше   в  каждом  дворе   были  дворовые  собаки  с  приходом  черножопых   мигрантов  с  чуркистана   они   пропал...Шаурма от таджика...
  • лина любимцева
    Не нужно за всех расписываться. Лучше вспомните итоги референдума за сохранение СССР.  Большинство проголосовавших от..."Стоит ли мечтать...

"Стоит ли мечтать, чтобы хоть 10% от деньжищ уважаемых людей конвертировались в дроны, РЭБ и прочие полезные на фронте штуки?"

"Стоит ли мечтать, чтобы хоть 10% от деньжищ уважаемых людей конвертировались в дроны, РЭБ и прочие полезные на фронте штуки?"

12 российских бизнесменов получили в три раза больше дивидендов, чем государство от всех госкомпаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sylpfide sylpfide
А почему вы решили, что мы с восторгом воспринимали уничтожение Советского Союза, что мы его ненавидели? Если вы лично и кучка отщепенцев этому радовались, то большинство населения не желали капиталистического строя, тем более который зарождался в конце 80-х начале 90-х годов.
Ответить
2 час.
лл
лина любимцева
Не нужно за всех расписываться. Лучше вспомните итоги референдума за сохранение СССР.  Большинство проголосовавших отдало голоса ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР. Однако предательские власти сделали вопреки желанию граждан СССР.
Ответить
1 час.
КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
Самый простой вопрос. Куда деваются конфискованные деньги и за проданное имущество ворья? А ведь 1 млрд рублей-это 100 тыс руб в месяц для пенсионера
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх