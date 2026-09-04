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Доктор наук из Москвы в 60 лет родила третьего сына

Доктор наук из Москвы в 60 лет родила третьего сына

Россиянка воспользовалась замороженными 15 лет назад яйцеклетками Кандидат биологических наук, 60‑летняя Марина К.

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