ГНС начала рассмотрение заявлений на возврат излишне уплаченной или удержанной суммы подоходного налога

Государственная налоговая служба начала процедуру приема и рассмотрения заявлений о возврате сумм излишне уплаченного или удержанного подоходного налога с физических лиц — резидентов Республики Молдова за 2024 год.
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