Прокуратура КБР потребовала признать геноцидом народов СССР действия нацистов

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (КБР) направила в Верховный суд КБР заявление, в котором просит признать геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны.
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