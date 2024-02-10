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Оборона 24

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Блокировка VPN-сервисов в России

В последние годы в России активно обсуждается вопрос о блокировке VPN-сервисов. Причиной тому служит рост использования этих сервисов для обхода ограничений на доступ к определенным веб-ресурсам, в том числе к тем, которые содержат вредоносный или нежелательный контент.

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