Блокировка VPN-сервисов в России

В последние годы в России активно обсуждается вопрос о блокировке VPN-сервисов. Причиной тому служит рост использования этих сервисов для обхода ограничений на доступ к определенным веб-ресурсам, в том числе к тем, которые содержат вредоносный или нежелательный контент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)