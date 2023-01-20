Военное обозрение

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Участники манифестаций бастуют против повышения пенсионного возраста во Франции

Участники манифестаций бастуют против повышения пенсионного возраста во Франции

В четверг, 19-го января, по всей Франции прошла волна протестов. Во многих городах люди бастуют против повышения пенсионного возраста, который власти страны намерены поднять с 62 до 64 лет.

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