Робот Microduck собрал заказов на месяцы вперед благодаря китайской сборке

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Двуногий робот-утка ростом 25 сантиметров и стоимостью 399 долларов стал наглядной демонстрацией того, какую роль играет Китай в глобальной гонке по внедрению искусственного интеллекта в физический мир.