В Казани пройдет товарищеский матч в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025»

16 мая в Казани, в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025», состоится товарищеский футбольный матч с участием звезд российского футбола и дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.
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