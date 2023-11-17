Кто заплатит повышенный налог

Рассчитаться с государством надо до декабря, чтобы избежать пени Большинство жителей округа уже получили налоговые уведомления о необходимости оплаты налогов на автомобили, дачи, земельные участки и квартиры.
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