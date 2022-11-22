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Орельен Тчуамени: «Я вел переговоры с «Ливерпулем», но «Реал» – крупнейший клуб мира. Нет варианта лучше, если хочешь войти в историю»

Орельен Тчуамени рассказал об интересе «Ливерпуля» и «ПСЖ». Минувшим летом полузащитник перешел в «Реал» из «Монако» за 80+20 млн евро.

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