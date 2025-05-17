Уборщица из Новосибирска, оправданная за "кражу" 7 млн, требует в суде компенсации

Женщина намерена получить ту же сумму, за которую она сидела в СИЗО В Новосибирске началось рассмотрение иска уборщицы Айнагуль Борбуевой, которая провела полтора года в СИЗО по обвинению в краже сумки с 7 млн рублей.
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