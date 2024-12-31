Сотрудник сферы безопасности предупредил о возможных опасностях пиротехники

Опасность пожара возрастает в Новый год. К возгораниям приводят разные виды пиротехники. О том, как уберечь себя и жилище, рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
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