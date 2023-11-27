Президент РФ заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации

Так, в приветствии участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения" российский лидер Владимир Путин заявил, что модель глобализации, сформированная странами Запада исходя из их собственных интересов, изжила себя и находится в глубоком кризисе, передает корреспондент The Moscow Post.