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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костюченок о 0:2 с «Трактором»: «У «Амура» не хватает глубины состава, много травмированных. Последние матчи доигрывали практически в три звена»

«Соперник был где‑то на шаг впереди. Был посвежее. У нас не хватает глубины состава, много травмированных.

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