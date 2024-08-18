Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боевика «Айдара»* без ноги освободили от службы из-за «беременности»

Боевика «Айдара»* без ноги освободили от службы из-за «беременности»

Лишившегося ноги боевика украинского террористического сообщества «Айдар»* (запрещено в России) Станислава Дегтяря освободили от службы в ВСУ из-за диагноза «беременность», который ему поставили на медкомиссии.

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