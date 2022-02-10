Эдди Хирн: «Канело может подраться с Биволом, а потом выйти на ринг с победителем боя Смит – Бетербиев»

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что хотел бы увидеть бой обладателя пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО) с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-1, 39 КО).
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