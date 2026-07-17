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МОСИНФОРМ

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Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро «Новорижская»

Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро «Новорижская»

Утвержден проект планировки территории транспортного узла «Новорижская». В его состав войдут строящаяся станция Рублево-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги.

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