Представлен Geely Binrui COOL Dragon Edition: 181 л.с., улучшенное оснащение и сниженная до 9990 долларов цена

Geely вывела на китайский рынок новую версию седана Binrui. Автомобиль, названный Binrui COOL Dragon Edition, оказался гораздо доступнее предыдущих вариантов: первым покупателям машина достанется всего лишь за 9990 долларов.
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