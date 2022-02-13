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Пресс-секретарь Песков: проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи, стало больше

Пресс-секретарь Песков: проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи, стало больше

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве очень хотелось бы, чтобы проблем, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году, но их стало больше.

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