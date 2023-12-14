Ситуация с «ПитерАвто» в Новокузнецке обострилась до уровня катастрофы

В Новокузнецке проблема с общественным транспортом обостряется с каждым днем.Ситуация с общественным транспортом в Новокузнецке достигла пика обострения, и власти города готовы применять к перевозчикам самые жесткие меры.
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