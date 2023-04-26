Пожар, уничтоживший десятки домов в Свердловской области, локализован

Уничтожено около 130 домов, подтвердилась гибель местного жителя. фото: t.me/mchs66 Пожар в посёлке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил около 130 строений, локализован, сообщает 26 апреля пресс-служба регионального управления МЧС.