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Пожар, уничтоживший десятки домов в Свердловской области, локализован

Пожар, уничтоживший десятки домов в Свердловской области, локализован

Уничтожено около 130 домов, подтвердилась гибель местного жителя. фото: t.me/mchs66 Пожар в посёлке Сосьва Свердловской области, где огонь повредил около 130 строений, локализован, сообщает 26 апреля пресс-служба регионального управления МЧС.

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