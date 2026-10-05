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Новый скандал в пермской драме: почему труппа Театра-Театра взбунтовалась против главрежа из Москонцерта

Новый скандал в пермской драме: почему труппа Театра-Театра взбунтовалась против главрежа из Москонцерта

Пермский академический Театр-Театр вкатывается в новый юбилейный сезон, во время которого отметит свое столетие, с громким скандалом.

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