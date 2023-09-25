Новый российский смартфон «Р-фон» вышел в свет

Александр Свитайло

Интересно, кто будет покупать "сырой", необкатанный и неизвестный смартфон по объявленной цене?? За 14-15 тыс можно купить смартфон уже известных китайских брендов, причем с более высокими характеристиками. Или он сделан для российских чиновников? ...так вряд ли он кого-то из них заинтересует)