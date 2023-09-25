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Новый российский смартфон «Р-фон» вышел в свет

Новый российский смартфон «Р-фон» вышел в свет

На заводе «Рутек» в Саранске началось производство нового смартфона «Р-фон», работающего на российской операционной системе Rosa Mobile.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Интересно, кто будет покупать &quot;сырой&quot;, необкатанный и неизвестный смартфон по объявленной цене?? За 14-15 тыс можно купить смартфон уже известных китайских брендов, причем с более высокими характеристиками. Или он сделан для российских чиновников?  ...так вряд ли он кого-то из них заинтересует)
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