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Глава совдира «Локо» о бюджете: «5,6 млрд рублей. Не самый большой, но в первой шестерке РПЛ»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба. – «Локомотив» станет более открытым для СМИ? – Мы говорили на эту тему в клубе.

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