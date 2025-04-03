НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Это, неприкасаемые. Им все можно.ГИБДД как слепые котята, не могут или не хотят навести порядок на дорогах.Депутат Журова о ...
  • Александр
    кроме игого ничего и не сказала!!!Собчак о смене гр...
  • Grandad
    Не могу никак понять, что за балы такие? Очки набранные — это понятно, но баллы?Канищев о «Зените...

Фанаты «Тоттенхэма» кричали Постекоглу «Ты не знаешь, что делаешь» при выходе Сарра на замену в игре с «Челси». Тренер приложил ладонь к уху, когда сенегалец забил – но гол отменили

«Шпоры» потерпели поражение от «Челси» со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ. На 64-й минуте «Тоттенхэм» сделал двойную замену: Бреннан Джонсон вышел на поле вместо Вильзона Одобера, а Пап Матар Сарр – вместо Лукаса Бергвалля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх