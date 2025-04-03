Фанаты «Тоттенхэма» кричали Постекоглу «Ты не знаешь, что делаешь» при выходе Сарра на замену в игре с «Челси». Тренер приложил ладонь к уху, когда сенегалец забил – но гол отменили

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«Шпоры» потерпели поражение от «Челси» со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ. На 64-й минуте «Тоттенхэм» сделал двойную замену: Бреннан Джонсон вышел на поле вместо Вильзона Одобера, а Пап Матар Сарр – вместо Лукаса Бергвалля.