Появилось новое изображение китайского истребителя J-50

Китайский истребитель следующего поколения из Шэньяна (с) Социальные сети В социальных сетях в пятницу, 4 апреля 2025 года, появилось новое и более качественное изображение второго перспективного китайского боевого самолёта следующего поколения.
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