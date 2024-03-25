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Минтюков против «Тампы»: 4-й гол в сезоне, 5 бросков и 3 блока за 21:39. У защитника «Анахайма» 28 очков в 60 играх

Минтюков против «Тампы»: 4-й гол в сезоне, 5 бросков и 3 блока за 21:39. У защитника «Анахайма» 28 очков в 60 играх

Защитник «Анахайма» отличился в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (2:3 ОТ).  В активе 20-летнего россиянина стало 28 (4+24) очков в 60 играх в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 17».

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