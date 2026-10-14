Главное в тезисах: Тезис 1: Пока Вашингтон наращивает тарифное давление и ограничивает высокотехнологичное сотрудничество с КНР, крупнейшие американские корпорации — «Тэсла», «Дженерал моторс», «Форд», «Квалькум» — переводят производство и НИОКР на китайскую базу и наращивают экспорт из Китая в третьи страны.