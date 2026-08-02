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Боец РФ пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet, защищая сослуживцев в ДНР

Боец РФ пулеметным огнем сбил ударный дрон Hornet, защищая сослуживцев в ДНР

Командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин рассказал, как лично уничтожил из пулемета ударный беспилотник Hornet, который атаковал российских военнослужащих во время разгрузки боеприпасов в Донецкой Народной Республике.

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