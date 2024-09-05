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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 19-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 2800 м и финишем в подъем первой категории

«Вуэльта-2024» 19-й этап Логроньо – Альто де Монкальвильо 173,5 км Профиль/Карта Начало – 14:29 по московскому времени.

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