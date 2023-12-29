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Fox News: пока Байден отдыхает на тропическом острове, к границе США движется гигантский караван мигрантов

Fox News: пока Байден отдыхает на тропическом острове, к границе США движется гигантский караван мигрантов

Члены администрации Байдена отправились в Мексику отнюдь не для того, чтобы договариваться о защите южной границы США от нелегальных мигрантов, передаёт Fox News.

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