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Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название, Малофеев профинансирет расходы

Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название, Малофеев профинансирет расходы

Собственно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ещё в сентябре 2021-го на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга выразил надежду на то, что Ногинску вернут его историческое имя Богородск.

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