Кухня без удобств: 7 неудачных решений планировки, которые будут мешать каждый день

Планирование кухни требует ответственного подхода. Важно всё. Ошибётесь в паре сантиметров, установите варочную поверхность или мойку не в том месте — и будете каждый день испытывать неудобство и раздражение.
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