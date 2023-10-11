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Квартира, дом, дача

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Кухня без удобств: 7 неудачных решений планировки, которые будут мешать каждый день

Кухня без удобств: 7 неудачных решений планировки, которые будут мешать каждый день

Планирование кухни требует ответственного подхода. Важно всё. Ошибётесь в паре сантиметров, установите варочную поверхность или мойку не в том месте — и будете каждый день испытывать неудобство и раздражение.

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