Генич не верит, что Талалаев притворился больным из страха перед поездкой в Грозный

Комментатор Константин Генич заявил, что не верит в сообщения о том, что главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев испугался ехать в Грозный на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) со своим бывшим клубом "Ахматом", сославшись на болезнь.