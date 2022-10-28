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Генич не верит, что Талалаев притворился больным из страха перед поездкой в Грозный

Генич не верит, что Талалаев притворился больным из страха перед поездкой в Грозный

Комментатор Константин Генич заявил, что не верит в сообщения о том, что главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев испугался ехать в Грозный на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) со своим бывшим клубом "Ахматом", сославшись на болезнь.

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