Трамп заявил, что Россия не станет врагом Соединенных Штатов при "разумном" президенте

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия, Китайская Народная Республика и Северная Корея не станут врагами для Соединенных Штатов, если в стране будет "разумный" президент.
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