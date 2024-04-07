Металлические ткани помогут в освоении дальнего космоса

Исследователи из Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина разработали поточную технологию по производству металлотрикотажных тканей, которые представляют собой гибкие, легкие и прочные сетеполотна, связанные из металлической микропроволоки.
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