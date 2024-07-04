ГАТИ до начала зимнего сезона проведет серию выездных тренировок для ответственных за уборку дворов

По требованию вице-губернатора Евгения Разумишкина По требованию вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина ГАТИ проведет серию выездных тренировок для работников, отвечающих за уборку дворов, перед наступлением зимнего сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии