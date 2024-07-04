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Петербургский дневник

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ГАТИ до начала зимнего сезона проведет серию выездных тренировок для ответственных за уборку дворов

ГАТИ до начала зимнего сезона проведет серию выездных тренировок для ответственных за уборку дворов

По требованию вице-губернатора Евгения Разумишкина По требованию вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина ГАТИ проведет серию выездных тренировок для работников, отвечающих за уборку дворов, перед наступлением зимнего сезона.

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