Россия может пересмотреть мораторий на развертывание РСМД в ответ на планы США разместить такие системы в АТР -- замглавы МИД РФ

Москва, 11 апреля /Синьхуа/ -- Россия может пересмотреть мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности /РСМД/, если США разместят такие системы в каком-либо регионе мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион /АТР/ и Европу.
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