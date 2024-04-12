Россия может пересмотреть мораторий на развертывание РСМД в ответ на планы США разместить такие системы в АТР -- замглавы МИД РФ

Москва, 11 апреля /Синьхуа/ -- Россия может пересмотреть мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности /РСМД/, если США разместят такие системы в каком-либо регионе мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион /АТР/ и Европу.