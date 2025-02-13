У разработчиков игры "Смута" из Новосибирска резко упала выручка

Выручка компании снизилась почти на четверть, при этом чистая прибыль выросла на 40%.В 2024 году новосибирская компания "Сайберия Нова", известная как разработчик видеоигры "Смута", выручила 254 млн рублей, что на 76 млн рублей меньше, по сравнению с результатами 2023 года.