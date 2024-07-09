РФПИ поможет развивать сотрудничество РФ и Индии в информационных технологиях

РИА Новости/Виталий Аньков Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с АО "Национальные квалификации" и индийской компанией Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek) будут работать над российско-индийским сотрудничеством в области информационных технологий, поддержкой образовательных и предпринимательских инициатив в России и Индии.