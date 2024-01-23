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РБК: инвесторы сообщили Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам

РБК: инвесторы сообщили Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам

Группа российских инвесторов, среди которых восемь физических лиц и пять компаний, направила министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.

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