РБК: инвесторы сообщили Белоруссии о дефолте по пяти белорусским евробондам

Группа российских инвесторов, среди которых восемь физических лиц и пять компаний, направила министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.