Планы многих европейских стран сосредоточить "силы, гарантирующие безопасность", на Украине и взять под контроль Одессу напоминают период интервенции во время Гражданской войны в России, как заявила Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.