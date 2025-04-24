Планы многих европейских стран сосредоточить "силы, гарантирующие безопасность", на Украине и взять под контроль Одессу напоминают период интервенции во время Гражданской войны в России, как заявила Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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