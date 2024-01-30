Студенты из ЛНР представят республику на Всемирном фестивале молодежи

СИРИУС, 30 января, ФедералПресс. С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» состоится Всемирный фестиваль молодежи, который объединит более 20 тысяч российских и зарубежных молодых лидеров из различных сфер.
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