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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорожко об Овечкине: «У него очень сильный бросок. Кажется, он чуть-чуть надавливает на клюшку, понимаешь, с какой скоростью должна вылететь шайба, а она уже свистит за воротами»

Вратарь « Амура »  Максим Дорожко рассказал, как противостоял броску форварда « Вашингтона » Александра Овечкина на благотворительном «Матче года».

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