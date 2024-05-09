Директор калужского музея рассказала о подвиге подольских курсантов

Об этих героических и трагических событиях широкая общественность узнала лишь четверть века спустя. Через двадцать пять лет после того как курсанты пехотного и артиллерийского училищ из подмосковного Подольска, бойцы десантного отряда капитана Старчака, солдаты только что созданной 312-й пехотной дивизии, 17-й танковой бригады и других частей и соединений остановили прорыв немецких танков к Москве.