Новогодний квест собрал в Музее Победы около сотни детей

20 декабря в Музее Победы состоялся благотворительный исторический квест «Елка Победы». В мероприятии приняли участие около 100 детей, чьи родители служат в зоне СВО, а также дети ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении долга, сообщает пресс-служба музея.