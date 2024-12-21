Новогодний квест собрал в Музее Победы около сотни детей

20 декабря в Музее Победы состоялся благотворительный исторический квест «Елка Победы». В мероприятии приняли участие около 100 детей, чьи родители служат в зоне СВО, а также дети ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении долга, сообщает пресс-служба музея.
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